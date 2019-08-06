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GÜNCELLEME - Bangladeş'teki dang humması salgını

Ülkede 1 Ocak'tan bu yana görülen dang humması vakası 29 bin 912'ye ulaştı - Ülke genelinde son 24 saatte dang humması nedeniyle 2 bin 348 kişi hastanelere başvurdu - Resmi olmayan verilere göre, yılbaşından bu yana ülkede görülen dang humması salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybettiVAKA SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

06 Ağustos 2019 Salı 19:13
GÜNCELLEME - Bangladeş'teki dang humması salgını

ANKARA (AA) - Bangladeş'te yılbaşından bu yana görülen dang humması vakası sayısının 29 bin 912'ye yükseldiği bildirildi.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülkede etkili olan dang humması salgınında, 1 Ocak-6 Ağustos tarihlerinde tespit edilen vaka sayısının 29 bin 912'ye yükseldiği belirtildi.

Ülke genelinde son 24 saat içinde dang humması nedeniyle 2 bin 348 kişinin hastanelere başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanelerde halihazırda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 968 olduğu vurgulandı.

Bangladeş basınında yer alan haberlerde bu yıl salgında hayatını kaybedenlerin sayısının, resmi olmayan rakamlara göre 65 olduğu kaydedildi.

Diğer yandan, Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDCR) yapılan açıklamada, bu yıl dang hummasına bağlı yaşamını yitirdiği doğrulanan 18 kişiden çoğunun hastalığa ikinci kez yakalanmış kişiler olduğu ifade edildi.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.





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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:13
  1. Bangladeş
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