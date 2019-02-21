0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Bangladeş'te yangın

Yangında 81 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI EKLENDİ

21 Şubat 2019 Perşembe 12:03
GÜNCELLEME - Bangladeş'te yangın

ANKARA (AA) - Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.

Yetkililer, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında, 81 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yangında yaralanan 41 kişinin, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:03
  1. Bangladeş
  2. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Çocuklarından Rektör Çakmak’a ziyaret
    1. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi..
    2. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    3. Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile..
    4. Minik öğrenciler atık malzemelerden..
    5. Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
    6. "12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul..
    7. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    8. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    9. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    10. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    11. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    12. Borsa ilk yarıda yükseldi
    13. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    14. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    15. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    16. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    17. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    18. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    19. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    20. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    21. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    22. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    23. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    24. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    25. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    26. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    27. Trakya Üniversitesinde “Mirasımızın..
    28. SİHA'dan -17 derecede tam isabet!..
    29. Vali İbrahim Akın: "Vatandaşa sağlık..
    30. E. Yeni Malatyaspor Rize’ye 7 eksikle..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı