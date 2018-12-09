THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Balkondan düşen dansçı öldü

Dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiği Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti- Görgü tanığı arkadaşlarının polise verdiği ifadede, Demir'in kendisini balkondan aşağı bıraktığını söylediği öğrenildiDETAY BİLGİLER EKLENDİ

09 Aralık 2018 Pazar 17:47
GÜNCELLEME - Balkondan düşen dansçı öldü

ADANA (AA) - Dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiği Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ise ölen kişinin Dünya Dans Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ve IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cem Demir olduğunu tespit etti. Genç dansçının cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir organizasyona katılmak için kentte bulunduğu belirtilen Demir'in vefat haberini alarak olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

Öte yandan, Demir'in bir süre önce annesini kaybettiği ve bunalıma girdiği ileri sürüldü.

Demir'in arkadaşlarının polise verdiği ifadede, "olaydan önce Demir'in ağladığını, ailevi ve maddi sorunlar nedeniyle sıkıntı içerisinde olduğunu dile getirdiğini, ardından hava almak için balkona çıkacağını söyledikten sonra gittiği balkondan kendisini aşağı bıraktığını söylediği" öğrenildi.

Polisin, Demir'in intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Bu arada Demir'in cenazesini almak üzere babası Asım Demir de Bodrum'dan Adana'ya geldi. Morgda oğlunun arkadaşlarına sarılan Asım Demir, gözyaşına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:47
  1. Adana
  2. balkon
  3. Cem Demir
  4. dansçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışları yapıldı
    1. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat..
    2. Netanyahu Hizbullah dışında başka..
    3. AK Parti Çankaya'da o ismi düşünüyor
    4. Sakarya'da FETÖ sanığı eski KOM..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. Erzincan'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank ve..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Şattu'l Arab'daki kirlilik tehlikeli..
    11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    12. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
    13. Yenikapı'dan İstanbul yeni..
    14. Mutluluk neşede
    15. İZBAN'dan grev öncesi açıklama
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. MHP Gaziantep'te kadın aday gösterdi
    18. Dünya şampiyonu VakıfBank, kupasını aldı
    19. Turp suyu saçları gürleştiriyor
    20. GÜNCELLEME - Balkondan düşen dansçı..
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe