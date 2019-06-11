GÜNCELLEME - Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 48 yaralı Çanakkale gezisi için Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan tur otobüsü ile bir otomobil, Bandırma ilçesinde çarpıştı- Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandıÖLENLERİN KİMLİKLERİ EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Bandırma-Çanakkale kara yolunun Edincik Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, Seyhan Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale kültür turu kapsamında Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, araçlarda bulunanlardan Sümeyra Güller, Temel Gökçe ve Ahmet Toprak olay yerinde yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 38'i Bandırma Devlet Hastanesi'ne, 8'i Gönen, 3'ü de Erdek ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Bandırma'da tedavi altına alınanlardan Hülya Seyhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Bandırma Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ethem Karpuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen 38 yaralıdan birinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Diğer 37 kişiden 27'sinin taburcu edildiğini belirten Karpuz, tedavileri süren 10 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.