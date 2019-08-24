0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

Avşa Adası'nda feribotun iskeleye yanaştığı sırada yaşanan kazada yaralananlar tedavi altına alındı- Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy:- "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Sorunu giderilen feribot, yolcularını alarak Tekirdağ'a doğru seferine devam etti"BELEDİYE BAŞKANI VE YARALININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:29
GÜNCELLEME - Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Avşa seferi yapan 62 metre uzunluğundaki "Adalar-1" feribotunun gaz pedalı, Avşa Adası İskelesi'ne yanaşma manevrası yaptığı sırada takılı kaldı. Kontrolden çıkan feribot, daha sonra iskeleye çarptı.

İskele duvarının yıkılması nedeniyle yaralanan 7 kişiden Ferda Sezginç (38) ile Murat (36), Sezen (28), Naci (6) ve Nida Nur Küçük (4), sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise adadaki sağlık kuruluşunda müdahalede bulunuldu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine, feribotun kıyıya yanaşırken sigortalarının arızalanması sonucu kontrolden çıkıp iskelenin duvarına çarptığını söyledi.

Duvarın yıkılmasıyla 7 kişinin yaralandığını belirten Aksoy, "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Sorunu giderilen feribot, yolcularını alarak Tekirdağ'a doğru seferine devam etti. Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı." dedi.

Yaralılardan Murat Küçük de kazanın, eşi ve çocuklarıyla feribota binmek için bekledikleri sırada meydana geldiğini anlattı.

Küçük, kendisinin kolundan, eşinin ise yıkılan duvarın altında kalarak sırtından yaralandığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:29
  1. Avşa
  2. Balıkesir
  3. feribot
  4. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri başladı
    1. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    2. Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini..
    3. Futbol takımları kamp sürecinde..
    4. İran Amerika'nın füze denemesini kınadı!
    5. MSB açıkladı: 3 yılda 3 bin terörist..
    6. Emine Bulut cinayeti
    7. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    8. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
    9. Muğla Tarihi Dünyaya Anlatıldı
    10. "Bağlılık Aslı" Türkiye'nin Oscar..
    11. Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla..
    12. Uşak'ta orman yangını çıktı
    13. Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
    14. Binali Yıldırım’dan THK’ya: “Uçak..
    15. Başbakan Tatar, Türkiye’ye gidiyor
    16. Büyükşehirden Fethiye’ye 93..
    17. Canlı yayında turist kavgası
    18. Beşiktaş Ricardo Quaresma'yı Kadro..
    19. 3 gündür kayıp gencin cesedi dere..
    20. Eşini bıçaklayan koca tutuklandı
    21. Şehit özel harekat polisi tekbirlerle..
    22. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan G7..
    23. Rus askeri gemisi "Azov" Çanakkale..
    24. Hazımsızlık nedir? Hazımsızlığa ne iyi..
    25. Emine Bulut’un bıçaklandıktan sonraki..
    26. Başkan Ergün’ün acı günü
    27. "Teröristlere ait mevzilerin ve..
    28. 2 bin 300 kilometrelik TransAnatolia..
    29. Şanlıurfa için TOKİ başvurusu var mı?
    30. Otluk alanda yangın paniği
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!