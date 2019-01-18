GÜNCELLEME - Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı
Şüpheli Hakan G: "Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım''SAVCILIK İFADESİ EKLENDİ18 Ocak 2019 Cuma 17:35
İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan Hakan G, savcılık ifadesinde, "Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım.'' dedi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
Gözaltına alındıktan sonra Kocasinan Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı Hakan G'nin, ''Sokaktan alıp mama ile büyüttüğüm kediydi. Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım.'' dediği öğrenildi.
5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, şüpheli Hakan G.'nin akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verilmişti.
Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlamasının ardından şüpheli Hakan G, evinde gözaltına alınmıştı.
YORUM YAZ