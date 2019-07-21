GÜNCELLEME - Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti Erzincan'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayıp itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan kadın tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayıp itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan kadın tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Sultan A. (32) babası Mehmet A'yı (66) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Sultan A, babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf edip teslim olmak istediğini belirtti. Olay yerine gelen Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu ekipleri, Sultan A'yı gözaltına aldı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Sultan A, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Olay yeri incelemesinin ardından Mehmet A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sultan A, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.



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