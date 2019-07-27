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GÜNCELLEME - Aydın'da cinayet

Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu, Kuşadası'ndaki bıçaklı kavgada hayatını kaybetti - Gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:52
GÜNCELLEME - Aydın'da cinayet

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yılancı Burnu mevkisinde Sergen Yükçü (25) ile Sebahattin Görer (26) arasında kavga çıktı. Bu sırada kalbinden bıçakla yaralanan Yükçü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yükçü'nün cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin takibiyle yakalanan Görer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yükçü'nün, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu olduğu öğrenildi.


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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:52
  1. bıçak
  2. cinayet
  3. kavga

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