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GÜNCELLEME - Ayakkabısından eroin çıktı

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde, ayakkabısı ve sırt çantasında eroin taşıdığı belirlenen şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

17 Ocak 2019 Perşembe 18:14
GÜNCELLEME - Ayakkabısından eroin çıktı

BOLU (AA) - Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabısının içinde ve sırt çantasında 470 gram eroin bulunan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda yol kontrolü yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünü durdurarak, içinde ve yolcular üzerinde arama yaptı.

Ekipler, otobüs yolcularından R.D'nin (27) üzerinde yaptıkları aramada, sırt çantası ve ayakkabısının içinde hazırlanmış özel bölmelere gizlenmiş 6 paket halinde 470 gram eroin buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:14
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