GÜNCELLEME- Avcılar'da fabrika yangını Fabrikanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyorYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir dondurma fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi. Alevleri kontrol altına alarak yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.



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