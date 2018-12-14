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GÜNCELLEME - Arnavutköy'de fabrika yangını

Plastik ve sünger üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor DETAYLAR EKLENDİ

14 Aralık 2018 Cuma 11:54
GÜNCELLEME - Arnavutköy'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'ndeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapılan yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca'dan yönlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 40 araç ve 122 personel müdahale etti.

Yangının çevreye sirayeti önlenirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:54
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  3. İbb
  4. Yangın

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