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GÜNCELLEME - Ardahan'da üzerinde kar biriken tek katlı ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

ÖLEN KİŞİNİN CENAZESİNİN YARIN İL DIŞINA GÖNDERİLECEĞİ EKLENDİ

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:07
GÜNCELLEME - Ardahan'da üzerinde kar biriken tek katlı ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki yoğun kar nedeniyle çöken tek katlı evde bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kent merkezine bağlı Çetinsu köyünde bulunan ve üzeri toprak olan Eflat Tüter'e ait tek katlı ev, üzerine biriken yoğun kar nedeniyle çöktü.

Çöken binanın enkazı altında kalan Eflat Tüter'in kızı Bilgeyiz Sancar (64) hayatını kaybetti, Eflat Tüter ve eşi Kırmısiye Tüter ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

Vali Masatlı, ziyarette yaptığı konuşmada aileye gerekli yardımın yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Aile için konut yapılacak. Ayrıca aile yeni evine kavuşana kadar hayvanlarının bakımı konusunda da gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdim. Devletimiz her şart ve ortamda vatandaşın yanındadır, bu böyle bilinmeli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bilgeyiz Sancar'ın (64) cenazesi ise defin için yarın İstanbul'a gönderilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:07
  1. 2 Yaralı
  2. Ardahan
  3. Ardahan'da üzerinde kar biriken tek katlı ev çöktü: 1 ölü
  4. Bilgeyiz Sancar
  5. cenaze

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