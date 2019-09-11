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- GÜNCELLEME Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı, verilen hükmün açıklanması ise geri bırakıldı- Mahkeme sanık Berkay Şahin hakkında ise ''hakaret'' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi- DETAYLAR EKLENDİ

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:25
- GÜNCELLEME Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık-müşteki Berkay Şahin ve avukatı katıldı. Sanık-müşteki Arda Turan'ın gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, müvekkillerine yönelik "hakaret" suçu yönünden ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Sanık Arda Turan'ın, müvekkiline yönelik kasten yaralama ve silahlı eylemine yönelik alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiğini belirten Mermer, müşteki Özlem Şahin'e yönelik eylemine ilişkin de sanığa cinsel saldırı yönünden ceza verilmesini istedi.

Turan'ın avukatı Şeref Dede ise müşteki Özlem Şahin'e yönelik eylemin gerçekleştiği yönünde herhangi bir delilin bulunmadığını belirterek, yaralama suçundan da haksız tahrik hükümlerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Müvekkiline yönelik genel güvenliği tehlikeye düşürme suçunun da oluşmadığını savunan avukat Dede, ruhsatsız silah taşıma suçunun takdirini mahkemeye bıraktıklarını söyledi.

- "Turan'dan özür bekliyorduk"

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından son sözü sorulan Berkay Şahin, ilk günden itibaren Arda Turan'ı kamuoyu önünde özür dilemesini beklediklerini anlatarak, "Ancak bu gerçekleşmedi. Ayrıca burnum kırıldıktan sonra ve hastanede o şekilde beklerken sanık Arda beni ararken kendisine yönelik sözleri de o anki psikolojiyle söyledim." dedi.

- Karar

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanık Arda Turan'ın cinsel taciz suçundan beraatine hükmeden mahkeme, ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası verdi.

Mahkeme, Arda Turan'ın sabıkasız geçmişi, dosya kapsamında anlaşılan sosyal ilişkileri ile fiilden sonraki ve yargılama sırasındaki davranışlarını göz önünde bulundurarak bu suçtan verilen cezayı, 10 ay hapis ve bin 750 lira adli para cezasına çevirip verilen hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Arda Turan'a korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek suçundan bir yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecinde gözlemlenen davranışlarını ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini değerlendirerek bu suçtan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Turan'a bu suçtan verilen hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına hükmetti.

Turan'a, mağdur Berkay Şahin'i kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, eylemden dolayı mağdur Berkay Şahin'de orta derecede kemik kırığı meydana gelmesi nedeniyle verilen cezayı 1 yıl 3 aya çıkardı.

Söz konusu suçtan verilen cezada takdiri indirim hükümlerini uygulayarak Turan'ı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını karara bağladı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz", kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde "kasten yaralama", korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda "silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:25
  1. Arda Turan
  2. Berkay Şahin
  3. Duruşma
  4. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi
  5. karar
  6. mahkeme

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