GÜNCELLEME- Aracıyla takip ettiği doktor kızını öldürdü Balıkesir'de aracıyla takip ettiği kızını otomobiline çarpıp durdurarak tabancayla öldüren zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip ederek tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, pratisyen hekim Gülnur Y. (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e geldi. Eşiyle boşanma davası süren Mustafa Ali Y. (67), aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladı. Baba Mustafa Ali Y, Şapçı mevkisinde kızının kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardı. Annesinin nerede olduğunu soran Mustafa Ali Y, tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Gülnur Y'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibiyle kırsal alanda silahıyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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