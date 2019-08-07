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GÜNCELLEME - Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi

Kazada ölen turist ile yaralıların kimlikleri belirlendi - Tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:04
GÜNCELLEME - Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün tur minibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden turist ile 11 yaralının kimlikleri tespit edildi.

Sapadere Kanyonu kırsalında meydana gelen kazanın ardından kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Kazada hayatını kaybeden turistin, Hollandalı Rudy Johannes Kerkhof olduğu belirlendi.

Yaralıların ise sürücü Nazmi Kaplan ile Estonyalı Nikita Shirokov, İrina Shirokov, Aleksandra Shirokov, Rus Mikail Palashkow, Anna Sherhkova, Vera Polishova, Stanislav Sherchova, Hollandalı Franny Vandongen, Tycho Kerkhof ve Selinda Kerkhof olduğu öğrenildi.

Öte yandan tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer yaralıların tedavileri ise sürdürülüyor.

Nazmi Kaplan yönetimindeki 07 AGZ 94 plakalı tur minibüsünün dün Sapadere Kanyonu kırsalında devrilmesi sonucu, sürücü ile araçtaki 11 turist yaralanmış, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:04
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