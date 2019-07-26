GÜNCELLEME - Antalya'daki orman yangını Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıYANGINA İLİŞKİN SON DURUM EKLENDİ

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine 2 helikopter, 4 arazöz, 25 orman işçisi ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yürütülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.