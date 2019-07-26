GÜNCELLEME - Antalya'daki orman yangını
Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıYANGINA İLİŞKİN SON DURUM EKLENDİ26 Temmuz 2019 Cuma 19:03
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine 2 helikopter, 4 arazöz, 25 orman işçisi ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yürütülüyor.
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