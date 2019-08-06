GÜNCELLEME - Antalya'daki cinayet
Müteahhiti alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğü öne sürülen eski ortağı, tutuklandıZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ06 Ağustos 2019 Salı 19:29
ANTALYA (AA) - Antalya'da müteahhitlik yapan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanın otoparkında dün, silahlı saldırı sonucu Fatih Mehmet Şirazi'nin (51) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, Şirazi'nin eski ortağı olduğu öğrenilen Talat Ö'yü (63) saklandığı evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediği iddia edildi.
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