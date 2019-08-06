GÜNCELLEME - Antalya'daki cinayet Müteahhiti alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğü öne sürülen eski ortağı, tutuklandıZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

ANTALYA (AA) - Antalya'da müteahhitlik yapan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanın otoparkında dün, silahlı saldırı sonucu Fatih Mehmet Şirazi'nin (51) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Şirazi'nin eski ortağı olduğu öğrenilen Talat Ö'yü (63) saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediği iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.