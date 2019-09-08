GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Operasyonunda gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ08 Eylül 2019 Pazar 17:27
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde ikamet eden F.S. (28) ve kardeşi K.S'nin (25), kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kardeşlerin evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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