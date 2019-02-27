GÜNCELLEME - Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde üç aylık bebek, evlerinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, anne A.K. (24), yalnız yaşadığı Orta Mahallesi'ndeki evinde üç aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz yattığını görünce komşularından yardım istedi. Söz konusu adrese çağrılan polis ve 112 Acil Servis ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi.



Bebeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



Gözaltına alınan anne A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

A.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik faturasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından elektrik saatinin söküldüğünü öne sürdü.



Bu nedenle evinde elektrik olmadığını ifade eden A.K, şu iddialarda bulundu:



"Bebeğimi ısıtmak için bir arkadaşımın evinde kaldım. İki gün sonra evime döndüm. Üç gün boyunca çocuğumu battaniyenin içerisine sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Bebeğimin soğuktan ölmüş olma ihtimali var. Bebeğimin kılına bile zarar veremem. Benden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. Otopsiden gelecek sonucu bekliyoruz. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışıyorum. Eşimden boşandığım için yalnız yaşıyorum."

- "Maaşında herhangi bir icra kesintisi bulunmamaktadır"

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, A.K'nin, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi, yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli olarak görev yaptığını belirtti.

A.K'nin, devlet memuru olarak ilk atamasının 12 Haziran 2015'te yapıldığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"15 Ağustos 2018'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne naklen atanmıştır. 6 Kasım 2018'de doğum yapmıştır. İki gün önce sabah saatlerinde bebeğinin şüpheli ölümü üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmıştır. Otopsi yapılmak üzere bebek Adli Tıp'a gönderilmiştir. Adli tıp raporu henüz çıkmamıştır. A.K, şubat maaş bordrosuna göre 2 bin 988 lira maaş almakta olup, maaşında herhangi bir icra kesintisi bulunmamaktadır."