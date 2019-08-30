GÜNCELLEME - Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı YARALI SAYISI EKLENDİ

ANTALYA (AA) - Antalya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, bir tur otobüsü, Akseki-İbradı kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Otobüste sıkışanları kurtarma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

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