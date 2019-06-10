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GÜNCELLEME - Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Vali Münir Karaloğlu: - "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var"- "Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak"DETAYLAR VE KİMLİK BİLGİSİ EKLENDİ

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:23
GÜNCELLEME - Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu söyledi.

Karaloğlu, "Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.

- Ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

Hayatını kaybeden kişinin eğitim uçağının pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan, yaralananların ise İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Ataberk Gökmen ve Devrim Gün olduğu belirlendi.

Uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.

Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:23
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