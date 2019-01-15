GÜNCELLEME - Antalya'da otomobilin çarptığı hemşire öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti, sürücü adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, Ali K'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu sahil kenarında sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Ferahnaz Benli'ye (61) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Benli, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Ali K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hemşire Ferahnaz Benli'nin Gulyabani, Bu Son Olsun, Hep Yek gibi filmlerin yönetmeni Orçun Benli'nin annesi olduğu belirtildi.