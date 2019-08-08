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GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösteriliyor- Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici:- "21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz"- "Şu an için boşaltılan ev yok. Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor"ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

08 Ağustos 2019 Perşembe 03:56
GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.

Ekiplerin, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterdiği belirtildi. Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Bölge yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede poyrazın etkili olduğunu, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz." diyen Dikici, yangının 30-35 hektarlık alanda etkili olduğunu dile getirdi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Dikici, "Şu an için boşaltılan ev yok. Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 03:56
  1. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici
  2. Manavgat
  3. Yangın

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