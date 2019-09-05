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GÜNCELLEME - Antalya'da LPG tankerinde yangın

LPG yüklü tankerde başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Patlama olasılığına karşı polis ekipleri önlem aldı SON DURUM VE KAMYON ŞOFÖRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

05 Eylül 2019 Perşembe 12:22
GÜNCELLEME - Antalya'da LPG tankerinde yangın

ANTALYA (AA) - Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki İsmail A'nın kullandığı 34 US 3695 plakalı LPG tankerine, Ömer Güncü'nün idaresindeki 41 HU 507 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bulvar, araç ve yaya trafiğine çift yönlü kapatıldı.

Bu arada, kazada kamyonda bulunan bir kişinin yaralandığı ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin, 4 saati aşkın sürdürdüğü söndürme çalışmaları sırasında megafonla anons yapan polis ekipleri, vatandaşların olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Söndürme çalışmasına katılan bir itfaiye eri de hafif şekilde yaralanarak hastaneye götürüldü.

Tankerde 16 ton LPG bulunduğu belirtildi.

Kamyon şoförü Ömer Güncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, otogardan aldığı yeğeniyle Antalya Toptancı Haline doğru seyir halinde olduğu sırada bulvardaki araçların bir anda durduğunu, fren yapmasına rağmen önündeki tankere arkadan çarptığını ifade etti.

Güncü, "LPG tankeri çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Can kaybı çok şükür yok. Umarım bir an önce söner." dedi.

Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:22
  1. Antalya
  2. İtfaiye
  3. tanker
  4. Yangın

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