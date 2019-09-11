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GÜNCELLEME - Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

Niğde'de arazide hayvan otlatma anlaşmazlığından husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürüp, akrabasını yaralayan şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:52
GÜNCELLEME - Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürüp, akrabasını yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde Asiye Tatlısoy (53) ve oğlu Serhat'ı (30) tabancayla öldürüp, akrabası Asiye Tatlısoy'u (43) yaraladıktan sonra kaçan K.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, K.T'yi olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde, saklandığı dağlık alanda suç aletiyle gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.T, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:52
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