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GÜNCELLEME - Anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde av tüfeğiyle anne ve babasını öldüren zanlı cezaevine gönderildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

08 Ocak 2019 Salı 17:33
GÜNCELLEME - Anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olaydan sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Ali A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde, anne ve babasından küçük yaşlardan itibaren dayak yediği için psikolojisinin bozulduğunu iddia ettiği ve daha sonra ise birbirinden tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Erdemli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemi altında Erdemli Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ali A. (35) dün akşam ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Menekşe A. (59) ve babası Murat A'yı (56) av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Daha sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evde aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:33
  1. anne-baba
  2. cinayet
  3. Mersin

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