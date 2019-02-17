GÜNCELLEME - Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi çift, Karabük'e getirildi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KARABÜK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak Karabük'e getirilen çift tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan O.V. ve eşi D.V'nin Ankara'da olduğu belirledi.

Karabük polisinin iş birliği yaptığı Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan çift, Karabük'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.



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