GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması çerçevesinde, o dönem Sivas'ta görev yapan polisler İ.K, M.Z, A.K, F.Ö, O.E, M.G, M.A, O.A, M.E. ve R.P. çalıştıkları illerde gözaltına alınarak Sivas'a getirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden O.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli M.E'nin ise gözaltı süresi uzatıldı. Zanlılardan 2'sinin aktif görevde olduğu, 8'inin ise daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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