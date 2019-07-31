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GÜNCELLEME - Anahtarları üzerlerinde unutulan otomobillerin çalındığı iddiası

Samsun'da anahtarları üzerlerinde unutulan 2 otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:11
GÜNCELLEME - Anahtarları üzerlerinde unutulan otomobillerin çalındığı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'da anahtarları üzerlerinde unutulan 2 otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bir matbaa işletmecisine ait park halindeki otomobil ile 19 Mayıs Mahallesi'nde lokanta işletmecisine ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, anahtarları üzerlerinde unutulan otomobilleri B.K'nin (41) çaldığını tespit etti.

Zanlı yakalandı, araçların anahtarları da şüphelinin üzerinde bulundu.

B.K'nin, emniyette verdiği ifadede araçları gezmek için çaldığını söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:11
  1. anahtarları unutulan otomobil
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi
  3. Samsun

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