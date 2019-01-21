GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafiğe açıldı- Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındıYARALI İSİMLERİ VE OTOYOLUN TRAFİĞE AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bekirdere rampasında Nuran Horasan yönetimindeki 34 UC 8931 plakalı otomobil ve Erdem Eynel idaresindeki 34 KH 7935 plakalı otomobiller ile Hüseyin Dünyamalı'nın kullandığı İran plakalı tır çarpıştı.

Kazada sürücü Nuran Horasan, Buğrahan Horasan, Burak Horasan, Müzeyyen Yıldırım, Özgür Çağla Eynel, Gülseren Gürler yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Sağlık Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve temiz çalışmalarının ardından otoyolun İstanbul istikametindeki trafik ulaşıma açıldı.

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