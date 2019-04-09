GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı Otoyolun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan S. yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol hayatını kaybetti, Selma, Kazım, Miraç ve Deniz Atız ile Sevim Keskin yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada minibüs sürücüsünün sağlık kontrolleri ambulansta yapıldı. Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

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