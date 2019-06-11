0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, KİMLİKLER EKLENDİ

11 Haziran 2019 Salı 15:18
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin refüje çarpması sonucu aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar'ın (41) kullandığı 59 PH 386 plakalı otomobil, Köroğlu Park Alanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada, otomobilden savrulan İnanç Avşar (7) olay olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Cengiz Avşar ile Sevda, İrem (4), İslam (5), Emir Nuh ve Naif Avşar (35) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İrem Avşar da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:18
  1. Anadolu Otoyolu
  2. Bolu
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar Ligi şampiyonları kupalarına kavuştu
    1. Okullar Ligi şampiyonları kupalarına..
    2. Devreleri Şehit Taner Alkalp’i unutmadı
    3. Beyşehir’de Kent Konseyi kuruldu
    4. Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi
    5. Söke halkı yollardan şikayetçi
    6. Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    7. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar..
    8. Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı
    9. Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
    10. Avrupa'da drone'a yeni kurallar!
    11. Unuttuğu anahtar genç kadının sonu oldu
    12. Öğrenciler piknik yaparak streslerini..
    13. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    14. Doğu Perinçek'ten o isme zehir..
    15. Tut polisinin trafik uygulamaları..
    16. CHP TBMM Grup Toplantısı
    17. Gaziantep’te otomobil hırsızlığı..
    18. Büro Memur-Sen’den yargı reformu..
    19. AKA-DER’den Arapgir’de kitap bağışı
    20. Önce fiyatlar sonra dolu çiftçiyi vurdu
    21. Can Ünver, BM'nin komite üyeliğine..
    22. ASKF Başkan Bıyık Milli maç için..
    23. SAMULAŞ’ta hedef maksimum performans..
    24. Sınav gerekçesiyle ülke genelinde..
    25. Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran..
    26. Köylüler ve itfaiye yangını söndürdü
    27. İşkence gibi! Gelini almaya giden..
    28. Atık pil toplama şampiyonları belli..
    29. Minik Öykü için 60 gündür umutlu..
    30. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!