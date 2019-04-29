GÜNCELLEME - Amatör boksörün darbedilerek öldürüldüğü iddiası Zonguldak'ta amatör boksörün öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen amatör boksörün cinayet zanlısı olarak 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğdemli köyünde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan maden işçisi, sabah saatlerinde işe gideceği sırada yol kenarında park halindeki 67 TR 567 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Maden işçisi, durumu jandarmaya ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin, amatör boksörlük yapan Cüneyt Seyhan'a (39) ait olduğu tespit edildi. Seyhan'ın vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Cüneyt Seyhan'ın cesedi, incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan incelemelerin ardından Seyhan'ın öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla B.D. ve S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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