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GÜNCELLEME - Amasya'da maden ocağında göçük

Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı- Yürütülen çalışmalar sonucu işçiler, sağ olarak çıkarıldıİŞÇİLERİN ÇIKARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

27 Ocak 2019 Pazar 19:09
GÜNCELLEME - Amasya'da maden ocağında göçük

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu sağ olarak çıkartılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen göçük sonucu o bölgede bulunan 4 işçiden 3'ünün toprak altında kaldığını söyledi.

Hemen kurtarma çalışması başlattıklarını belirten Varol, "Yürütülen çalışmalar sonucu işçilerden önce ikisi, kısa süre sonra da üçüncü işçi sağ olarak çıkartıldı. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:09
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