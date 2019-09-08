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GÜNCELLEME - Amanoslar'daki bahçe yangını

Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

08 Eylül 2019 Pazar 17:53
GÜNCELLEME - Amanoslar'daki bahçe yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 helikopter ve 6 arazöz aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.




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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 17:53
  1. Hassa
  2. Hatay
  3. Yangın

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