GÜNCELLEME - Amanoslar'daki bahçe yangını
Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ08 Eylül 2019 Pazar 17:53
HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 2 helikopter ve 6 arazöz aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.
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