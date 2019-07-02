0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Aliağa'da gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı - Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: - "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı"KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

02 Temmuz 2019 Salı 00:53
GÜNCELLEME - Aliağa'da gemi yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlamanın ardından yangın çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 00:53
  1. Aliağa
  2. gemi
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti
    1. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs..
    2. Telaş başladı: Türkiye Rus jetlerini..
    3. Emniyete destek konserine büyük ilgi
    4. İzmir’de gemi yangını: 2 ölü, 14 yaralı
    5. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı..
    6. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki..
    7. Sudan'da muhalefet, askeri lider..
    8. Adana'daki orman yangını
    9. GÜNCELLEME - Aliağa'da gemi yangını
    10. Cami saldırıları kayıt altına giriyor
    11. Şahin: “Filyos Limanı Türkiye ve bölge..
    12. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay:..
    13. Trump: "İran ateşle oynuyor"
    14. İzmir'de gemide patlama: Yangın çıktı
    15. Amasya'da fındık yüklü tır devrildi: 2..
    16. Darbecilerden sert müdahale: 7 ölü,..
    17. 'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni..
    18. Hollanda'da "Kaşıkçı cinayeti"..
    19. Somali Milli Günü Resepsiyonu
    20. İzmir’de gemi yangını
    21. Erdoğan Çin gazetesine yazdı:..
    22. Polonya'da kömür madeninde göçük: 3 ölü
    23. Kayserispor, Hikmet Karaman ile..
    24. Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi..
    25. Tayın otomobille yolcuğu görenleri..
    26. Aliağa'da gemi yangını
    27. NYT'de Trump'ın İran politikasına..
    28. ABD'den İran'ın uranyum stok limitini..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2019
    30. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv
    Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv