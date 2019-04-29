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GÜNCELLEME - Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı- Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu: - "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi"KULÜP BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

29 Nisan 2019 Pazartesi 07:16
GÜNCELLEME - Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

ANTALYA (AA) - Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları kaydedildi.

Kazayı haber alır almaz hastaneye gelen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanının ardından gelecek hafta oynayacakları maçın pazartesi günü olması nedeniyle futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildiğini söyledi.

- "Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var"

Çavuşoğlu, 7 futbolcunun, Alanya'dan kiraladıkları özel araçla Kayseri'de Antalya'ya dönerken, şehrin hemen girişinde kazanın meydana geldiğini anımsattı.

Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağır yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcudan da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık. Bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 07:16
  1. Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Hasan Çavuşoğlu
  4. kaza
  5. SÜPER LİG
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