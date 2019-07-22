GÜNCELLEME - Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Mehmet Şerif Çın (40) ile Semih İ. (26), Ahmet Tokuş Bulvarı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Semih İ, yanındaki tabancayla Çın'a ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Çın, ambulansla kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Bölgede devriye gezen "Gece Kartalları" adı verilen bekçiler tarafından aynı bölgede yakalanan zanlı Semih İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.