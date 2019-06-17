GÜNCELLEME - Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Minibüsün iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandıYARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

AKSARAY (AA) - Aksaray’da minibüsün iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Cevdet Yücel (54) idaresindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde emniyet şeridinde seyreden ve karayollarına ait İlhami A. (59) idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan Fadime Yücel (54), Ayşe Yücel (24), Elisa Nur Yücel (6), Abdulkadir Yücel (5), Seher Çildal (31) ve Göktuğ Çildal (5) yaralandı. Minibüste sıkışan sürücü Cevdet Yücel ve eşi Fadime Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fadime Yücel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cevdet Yücel'in sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

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