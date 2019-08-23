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GÜNCELLEME - Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Köylerine sebze toplamaya giden ailenin bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ve 2 çocuğu yaralandı- Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlu, gözyaşları arasında toprağa verildiENAZE TÖRENİ EKLENDİ

23 Ağustos 2019 Cuma 14:49
GÜNCELLEME - Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da köylerine sebze toplamaya giden ailenin bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Ümit Süleyman Kestek (39) idaresindeki 68 HC 071 plakalı otomobil, Ihlara yolu Kireçli mevkisinde Orhan S'nin (39) kullandığı 68 BS 757 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan Hafize (37) ve oğlu Mustafa Kestek (5), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Kestek ile kızı Hatice (11) ve oğlu Alper Kestek (9), sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tır şoförü, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza yerine gelen Kestek ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

- Anne-oğul gözyaşları arasında toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren Hafize ve oğlu Mustafa Kestek, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Yaralı baba ile çocuklarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:49
  1. Aksaray
  2. Cenaze namazı
  3. trafik kazası

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