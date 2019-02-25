GÜNCELLEME - Aksaray’da fabrika yangını Aksaray OSB'de et ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

AKSARAY (AA) - Aksaray’da et ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 4'üne olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Aksaray Valisi Ali Mantı, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Aksaray OSB Müdürü Ayhan Ermiş, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.