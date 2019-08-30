GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiAFAD'IN SON VERİSİ DOĞRULTUSUNDA DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GÜNCELLENDİ

ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Akdeniz'in 18,23 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Karataş ilçesine 25,34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.



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