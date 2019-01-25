GÜNCELLEME - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, bıçaklı saldırıda yaralandı- Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Yeni'ye yönelik bıçaklı saldırıyı, partinin toplantısına katılan ve öncesinde Yeni ile sohbet eden şüphelinin gerçekleştirdiği, saldırıda olaya müdahale eden bir partilinin de yaralandığı öğrenildi DETAY EKLENDİ

ADANA (AA) - AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Fikret Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada yanına gelen M.A, önce Yeni ile bir süre sohbet etti, daha sonra bağırarak yanında getirdiği bıçakla Yeni'yi yaraladı. Bu sırada M.A'ya partililer müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında parti üyesi Abdullah Altun da M.A'nın savurduğu bıçakla yaralandı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni'nin ve Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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