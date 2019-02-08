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GÜNCELLEME - Ağrı'da silahlı kavga: 2 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde, biri polis, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındıKAYMAKAMLIĞIN AÇIKLAMASI VE GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

08 Şubat 2019 Cuma 18:48
GÜNCELLEME - Ağrı'da silahlı kavga: 2 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan, biri polis, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çiftepınar Mahallesi'ndeki pasajlar bölgesinde iki ayrı araçtan inen kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle birbirlerine ateş açtı.

Olayda bir kişi yaralandı. Bu sırada caddede bulunan bir polis memuru da olaya müdahale ederken, çevrede toplanan bazı kişilerce darp sonucu hafif yaralandı.

Silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kavga anında bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, silah seslerinin ardından yaşanan panik anı yer aldı.

- 4 şüpheli gözaltına alındı

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli işlemin başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 13.30 sıralarında ilçemiz pasajlar bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde polisimiz olaya müdahale ederek her iki taraftan 4 kişiyi yakalamış, 3 tabanca ele geçirmiştir."


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:48
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  3. Cep Telefonu Görüntüsü
  4. Doğubayazıt
  5. Doğubayazıt Kaymakamlığı
  6. silah sesleri
  7. silahlı kavga

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