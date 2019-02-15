GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki cinayet

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, boşandığı kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan ve katıldığı televizyon programının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan kadın ve kızı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine getirilen Kıymet A. ve kızı G.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kıymet Albayrak ve kızları A.A (14) ile G.A ilçe adliyesine getirildi. Zanlılardan Albayrak ve G.A nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultandağı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet A, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğunu belirtmiş, çiftin küçük kızı A.A, dün emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü iddia etmişti.

Bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen Kıymet A. ve kızı G.A, program sonrası polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.







