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GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırma iddiası

İhaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 4'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

24 Mayıs 2019 Cuma 21:02
GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırma iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla adliye sevk edilen 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen, aralarında kamu görevlisi, avukat ve bankacıların da olduğu 26 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17’si, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 21:02
  1. adliye
  2. İhaleye fesat karıştıma

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