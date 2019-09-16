GÜNCELLEME - Afyonkarahisar merkezli kablo hırsızlığı operasyonu Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 3 ilde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. Çay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak farklı illerde enerji ve nakil hattı kablosu hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar merkezli, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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