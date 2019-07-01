Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı Silahlı saldırganlar Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü araç patlattı, çevreye ateş açtı- Patlama ve ardından yaşanan çatışma nedeniyle en az 65 kişi yaralandı- Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve çevreye ateş açmasıyla başlayan çatışmada en az 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada, silahlı saldırganlar sabah saatlerinde kent merkezindeki Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı binası önünde bomba yüklü aracı patlattı. Ardından binaya ateş açmaya başlayan grup, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, kent merkezinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama ve ardından çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona alırken çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Saldırıyı, Taliban üstlendi.

Olayın, Taliban temsilcilerinin, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.





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