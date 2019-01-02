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GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, 1'i ise hakkında başka bir soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

02 Ocak 2019 Çarşamba 23:01
GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında firari bir kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise hakkında başka bir soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü.

- Operasyon

Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 30 Aralık'ta operasyon düzenlenmiş ve 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği öne sürülen sözde kimlik kartları ele geçirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 23:01
  1. 7 tutuklu
  2. 8 şüpheli
  3. Adana
  4. terör örgütü DEAŞ

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