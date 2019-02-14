GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü PKK'ya şafak baskını Özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptığı tespit edilen örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, önceden belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenledi. Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramada, birer pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca, terör örgütünün renklerini simgeleyen bez parçası ile örgütsel içerikler bulunan not defteri ele geçirildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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